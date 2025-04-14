В Кремле не обсуждают проведение амнистии в честь 80-летия победы в ВОВ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается проведение амнистии в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий вопрос ему задал журналист «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В начале марта проект постановления об амнистии в связи с годовщиной внесли депутаты фракции ЛДПР. Документ предлагает освободить от наказания более десятка категорий осужденных, в том числе участников боевых действий, удостоенных госнаград, несовершеннолетних, беременных женщин с детьми и др.

Последний раз в честь Победы заключенных освобождали в 2015 году. Тогда, по данным ФСИН, от уголовного преследования освободились 225 тыс. осужденных и подследственных россиян. Из них более 40 тыс. покинули следственные изоляторы и исправительные колонии. Остальные были освобождены от наказания, не связанного с лишением свободы.

Полина Мотызлевская