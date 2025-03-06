В Госдуму внесен проект об амнистии в честь 80-летия Победы в ВОВ

Депутаты из фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму проект постановления об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Последний раз в честь Победы заключенных освобождали в 2015 году. В конце января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал RTVI, что никаких решений о проведении в 2025 году амнистии пока не принималось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект постановления предлагает освободить от наказания более десятка категорий осужденных, среди них:

впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести;

участники боевых действий, удостоенные госнаград СССР и России;

принимавшие участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;

несовершеннолетние;

беременные и женщины с детьми, а также одинокие мужчины, имеющие детей;

мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет;

инвалиды первой и второй группы, а также осужденные с онкологией третьей и четвертой клинических групп.

Этим же категориям лиц предлагается сократить срок наказания, если они осуждены за умышленные преступления на сроки, превышающие пять лет. Также документ предусматривает амнистию осужденных за совершение преступлений по неосторожности.

«Многие граждане, привлеченные к уголовной ответственности, подписали контракты с Минобороны и ушли на СВО, однако в заключении и под следствием по-прежнему остаются инвалиды, несовершеннолетние, женщины (особенно с детьми), совершившие нетяжелые преступления»,— написал один из авторов инициативы Ярослав Нилов в Telegram-канале.

В рамках амнистии 2015 года, по данным ФСИН, от уголовного преследования освободились 225 тыс. осужденных и подследственных россиян. Из них более 40 тыс. покинули следственные изоляторы и исправительные колонии. Остальные были освобождены от наказания, не связанного с лишением свободы.

Полина Мотызлевская