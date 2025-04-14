Подведены итоги трека «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады

В Москве наградили победителей и призеров Национальной технологической олимпиады (НТО) по искусственному интеллекту (AI) — совместному профилю НТО и Академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Экспертную поддержку оказали специалисты в области искусственного интеллекта из Sber AI и центр «Амурский тигр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В этом сезоне заявки на участие в профиле подали 7,5 тыс. учеников 8–11 классов из 87 регионов России и других стран: Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана. AI-трек стал самым популярным из 32 профилей олимпиады. В финал вышли 94 старшеклассника. Больше всего финалистов — из Москвы (20 человек), Новосибирской области (15) и Санкт-Петербурга (9). В этом году финалисты решали задачи от Sber AI и центра «Амурский тигр» по разработке моделей компьютерного зрения для мониторинга популяции краснокнижного амурского тигра. В индивидуальном зачете победили 7 школьников, а призерами стали 16 ребят.

Успехи в олимпиаде помогут ребятам попасть в ведущие вузы страны. Лучшие поступят в профильные вузы без вступительных экзаменов или получат 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. Также ребят пригласят на стажировку в Сбер и компании-партнеры по направлению «Машинное обучение», где они смогут узнать о возможностях AI-сервисов GigaChat и Kandinsky, которыми пользуются миллионы людей.

«Ребята, присутствующие на сегодняшнем награждении, — победители. Вы прошли колоссальный отбор, и я поздравляю вас с этим! Сегодня без искусственного интеллекта не может развиваться ни одна профессия. Вам выпала уникальная возможность — переизобрести мир и осуществить новую технологическую революцию, кардинально более мощную, чем все предыдущие. Такой возможности не было ни у одного поколения до вас. Это самое увлекательное путешествие, которое только можно представить. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь в развитии. Постоянное саморазвитие и самоактуализация — вот идеальное целевое состояние, и я желаю вам всегда в нем находиться»,— президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В групповом зачете победили пять команд. Призы — денежные образовательные сертификаты от 250 тыс. до 650 тыс. руб. Общий призовой фонд профиля «Искусственный интеллект» в этом году составил 4 млн руб.

Дополнительно Сбер учредил пять специальных номинаций: ML Lady (лучший результат среди девочек), «Дело не в возрасте» (самый юный участник), «Лучшее решение предметного тура» (лучший результат по информатике и математике), «С ИИ на ты» (за участие в профиле не первый год), «Уверенная стабильность» (за наименьшую разницу между публичным и приватным рейтингом). Победители в них получили умные колонки SberBoom Home и умные ночники Sber.

«Поздравляю вас с тем, что вы дошли до финала и стойко выдержали все испытания. Высшая школа экономики не первый год стремится привлечь к участию в профиле "Искусственный интеллект" НТО таких талантливых российских школьников, как вы: увлеченных, целеустремленных, готовых к любым вызовам. Развитие этой сферы стратегически важно для страны, поэтому вовлечение молодежи в углубленное изучение ИИ еще со школьной скамьи — серьезный государственный вопрос. Очень важно, что в финале вам пришлось решать практическую инженерную задачу, связанную с сохранением природы. Это не только готовит вас к будущей профессиональной жизни, но и дает понять, что амбициозные цели, которые вы перед собой будете ставить, должны быть и социально значимыми. Желаю вам дальнейших успехов и верю, что кого-то из вас в будущем увижу в стенах Вышки уже как наших студентов»,— ректор НИУ ВШЭ, заместитель сопредседателей оргкомитета НТО Никита Анисимов.

Состязания проводятся шестой год подряд. За это время их участниками стали 35 тыс. ребят из разных стран. В разные годы они совершенствовали языковые модели, автоматизировали анализ визуальных данных, создавали алгоритмы поиска новых лекарств.

Командный зачет

Победители:

I место — Артем Каштымов (Краснодар) и Егор Кулишов (Самара);

II место — Егор Андреасян (Новосибирск) и Вадим Ветров (Орловская область);

III место — Тимур Гарифуллин (Уфа) и Макар Бадерко (Москва);

IV место — Александр Торовин (Республика Башкортостан) и Роман Пахомов (Санкт-Петербург);

V место — Иван Лопатин (Кемеровская область) и Егор Рождественский (Краснодарский край).

Индивидуальный зачет

Победители: Артем Каштымов (Краснодар), Вадим Ветров (Орловская область), Тимур Гарифуллин (Уфа), Макар Бадерко (Москва), Егор Кулишов (Самара), Егор Андреасян (Новосибирск), Александр Торовин (Республика Башкортостан).

Призеры: Виталий Симонов (Электросталь), Артем Джалилов (Краснодарский край), Артем Мазур (Москва), Семен Сусляков (Новосибирск), Егор Рождественский (Краснодарский край), Роман Пахомов (Санкт-Петербург), Иван Лопатин (Кемеровская область), Даниил Антонов (Уссурийск), Элина Рахимова (Республика Татарстан), Святослав Ланских (Москва), Александр Головченко (Иркутск), Мария Гордеева (Москва), Денис Петров (Иркутск), Станислав Андронов (Республика Бурятия), Артем Гончаров (Новосибирск), Александр Ротачев (Новосибирск).

Национальная технологическая олимпиада — ведущие российские командные инженерные соревнования для учащихся старших классов и студентов. С 2019 года благодаря проекту «Академия искусственного интеллекта для школьников» в олимпиаду включен профиль по искусственному интеллекту.

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