В Уфе за смерть пенсионерки под рухнувшей стеной школы выплатят 75 тысяч рублей

Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение Октябрьского суда Уфы от 25 ноября 2024 года, который взыскал с администрации города компенсацию морального вреда в размере 75 тыс. руб. в пользу внучки 83-летней пенсионерки, погибшей под бетонными плитами конструкции на территории уфимской школы №15.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Внучка погибшей Людмила Хаджилий просила взыскать 1,5 млн руб.

Установлено, что причиной смерти бабушки стало обрушение подпорной стенки, которая укрепляла подрезанный склон земли на территории школы. Инцидент произошел 12 лет назад. Стена была построена в 1980-е годы и с тех пор не ремонтировалась. Содержать рухнувшую стену должна была администрации города, которая является собственником школы.

Ранее Советский районный суд частично удовлетворил исковые требования сына погибшей, взыскав в его пользу материальный ущерб в размере 31,17 тыс. руб. и компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб. Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, увеличив сумму компенсации морального вреда до 500 тыс. руб.

Людмиле Хаджилий о принятых судебных актах не было известно, к делу в качестве третьего лица как близкого родственника ее не привлекали. Об этих судебных актах она случайно узнала в 2024 году.

В своем иске госпожа Хаджилий указала, что является единственной внучкой погибшей, с рождения жила с ней и родителями, все детство, школьную и студенческую жизнь проводила с бабушкой, которая водила ее в парки, возила в сад, в путешествия, «была другом и наставником».

Пенсионерке было 83 года, она вела здоровый образ жизни, обливалась холодной водой, поднималась пешком на десятый этаж, «много ходила, все соседи, родственники, друзья и знакомые всегда восхищались ею». С тех пор, как она умерла под бетонными плитами конструкции на территории школы, внучка испытывает морально-нравственные страдания от случайной и скоропостижной смерти бабушки.

Майя Иванова