Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп поставил памятник самому себе в своем гольф-клубе

Гендиректор компании Sticker Mule (печатает кастомизированные стикеры) Энтони Константино подарил президенту США Дональду Трампу созданный в его честь памятник. Господин Трамп установил его в своем международном гольф-клубе Trump International Golf Club во Флориде.

Предыдущая фотография

Фото: @ac132

Фото: @bennyjohnson

Следующая фотография
1 / 2

Фото: @ac132

Фото: @bennyjohnson

Памятник высотой более 2 м, стоящий на каменном постаменте, получил название «Монумент непокорности». Он изображает Дональда Трампа с поднятой рукой и сжатым кулаком. По словам господина Константина, статую установили между зданием гольф-клуба и первой лункой 27-луночного поля для гольфа.

Бизнесмен рассказал, что на открытии памятника у Дональда Трампа было «веселое и шутливое настроение». Также он опубликовал их совместное фото на фоне монумента.

В марте спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф рассказал, что Владимир Путин подарил президенту США портрет, заказанный «у ведущего российского художника». Кремль это подтвердил, но не привел деталей.

Подробности — в материале «Ъ» «Вам возвращаю мой портрет».

Новости компаний Все