Трамп поставил памятник самому себе в своем гольф-клубе

Гендиректор компании Sticker Mule (печатает кастомизированные стикеры) Энтони Константино подарил президенту США Дональду Трампу созданный в его честь памятник. Господин Трамп установил его в своем международном гольф-клубе Trump International Golf Club во Флориде.

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Памятник высотой более 2 м, стоящий на каменном постаменте, получил название «Монумент непокорности». Он изображает Дональда Трампа с поднятой рукой и сжатым кулаком. По словам господина Константина, статую установили между зданием гольф-клуба и первой лункой 27-луночного поля для гольфа.

Бизнесмен рассказал, что на открытии памятника у Дональда Трампа было «веселое и шутливое настроение». Также он опубликовал их совместное фото на фоне монумента.

В марте спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф рассказал, что Владимир Путин подарил президенту США портрет, заказанный «у ведущего российского художника». Кремль это подтвердил, но не привел деталей.

Подробности — в материале «Ъ» «Вам возвращаю мой портрет».