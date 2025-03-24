Песков подтвердил, что Путин отправил Трампу подарок

Президент США Дональд Трамп получил личный подарок от Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Господин Песков добавил, что если российский президент «посчитает целесообразным», то сам обо всем расскажет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Единственное, что я вам могу сказать, что это действительно был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге. В связи с тем что подарок личный, мы не хотели бы какую-то дополнительную информацию давать»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

На прошлой неделе спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф рассказал, что Владимир Путин подарил президенту США портрет, заказанный «у ведущего российского художника». Господин Уиткофф 13 марта встретился с президентом России в Москве. Со слов спецпредставителя, на этой встрече господин Путин передал ему портрет Дональда Трампа и попросил отдать его президенту США. Стивен Уиткофф уточнил, что по приезде сделал это. С его слов, господин Трамп «был тронут». Искусствовед Елизавета Лихачева сказала RT, что автором портрета может быть Никас Сафронов.

О переговорах РФ и США по Украине — в материале «Ъ» «Третьим будет».