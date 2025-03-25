Вам возвращаю мой портрет

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин отправил в качестве подарка Дональду Трампу «личный подарок» — портрет лидера США. Глава Белого дома этот жест оценил: по признанию его спецпосланника Стива Уиткоффа, который и привез этот дар из Москвы в Вашингтон, президент Трамп был «явно тронут» «прекрасным портретом». Косвенным подтверждением того, что высокая оценка лидером США его собственного изображения в исполнении некоего «ведущего российского художника» была не просто дежурной вежливостью, стал разнос, устроенный Дональдом Трампом по поводу другого его портрета работы британской художницы, висевшего в здании Капитолия штата Колорадо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портреты Барака Обамы и Дональда Трампа в Колорадо

Фото: Helen H. Richardson / MediaNews Group / The Denver Post / Getty Images Портреты Барака Обамы и Дональда Трампа в Колорадо

Фото: Helen H. Richardson / MediaNews Group / The Denver Post / Getty Images

Краткое сообщение о том, что Владимир Путин отправил Дональду Трампу «личный подарок», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал в понедельник, 24 марта. И добавил, что пока он не хотел бы «дополнительную информацию давать», и если российский лидер «посчитает целесообразным», то сам обо всем и расскажет.

Несколькими днями ранее о подарке, причем более подробно, рассказал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, который 13 марта был в Москве и встречался с Владимиром Путиным. По его словам, на той встрече президент России передал ему портрет Дональда Трампа, заказанный «у ведущего российского художника» (по предположению многих российских СМИ, это был Никас Сафронов), попросив лично передать портрет адресату. Что господин Уиткофф, разумеется, и сделал сразу по приезде.

Позднее Стивен Уиткофф сообщил в интервью американским СМИ, что Дональд Трамп был «явно тронут» картиной, которую сам спецпосланник охарактеризовал как «прекрасный портрет».

История с портретом Дональда Трампа от Владимира Путина всплыла в публичном пространстве на фоне другой истории, также связанной с портретом американского лидера, которая показала, насколько серьезно президент США относится к своим изображениям.

В понедельник, 24 марта, сотрудникам законодательного собрания штата Колорадо пришлось оперативно убрать из галереи американских лидеров портрет Трампа работы местной художницы британского происхождения Сары Бордман. А все потому, что художница, по утверждению Дональда Трампа, намеренно выставила главу Белого дома в дурном свете. «Никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя. Однако то, что было выставлено губернатором в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше и не видел»,— пожаловался президент в соцсети Truth Social 24 марта.

При этом он не преминул отметить, что находящийся на той же стене портрет 44-го президента США Барака Обамы, написанный той же Сарой Бордман, выглядит «чудесно», предположив, что художница «вероятно, утратила свой талант с возрастом».

Ну а заодно Дональд Трамп выместил свою обиду на губернаторе Колорадо демократе Джареде Полисе, отметив в тот же день, что тот «радикальный» и «крайне слаб по отношению к преступности». Справедливости ради стоит отметить, что господин Полис, как и демократы в принципе, не имел ни малейшего отношения к появлению портрета Трампа на стенах местного Капитолия. Деньги на картину, появившуюся в здании в 2019 году, были собраны республиканцем Кевином Грэнтемом.

Между тем история вокруг обоих портретов Дональда Трампа — убранного с глаз долой из Колорадо и того, что подарил Владимир Путин,— стала предметом жарких обсуждений в американских СМИ. Что касается первого, то большая часть комментариев свелась к тому, что президенту США, не чуждому тщеславия, не так-то просто угодить. «Я думаю, было бы очень сложно его нарисовать, потому что у него есть особое представление о себе, которое может сильно отличаться от мнения многих других, вероятно, по крайней мере половины страны»,— отозвался об этой истории Роберт Андерсон, нарисовавший официальный портрет президента Джорджа Буша-младшего, который висит в Национальной портретной галерее США. В офисе губернатора Колорадо ограничились выражением удивления по поводу того, что «что президент Соединенных Штатов является поклонником нашего Капитолия штата Колорадо и его произведений искусства».

Что касается изображения Дональда Трампа, подаренного Владимиром Путиным, но еще не явленного широкой общественности, то тут чуть ли не главным вопросом стал такой: проверен ли был подарок на наличие «жучков»?

Именно так спецслужбы США поступили в 2018 году, когда в свой первый президентский срок Дональд Трамп получил от Владимира Путина футбольный мяч. При этом привычка проверять подарки на предмет прослушивающих устройств возникла не на пустом месте. Как напомнило агентство Associated Press, в далеком 1945 году советские школьники подарили тогдашнему послу США в СССР Авереллу Гарриману резную деревянную копию Большой печати Соединенных Штатов Америки. Она успела провисеть в его кабинете долгие шесть лет, прежде чем американцы не обнаружили, что в ней находится скрытое подслушивающее устройство.

Наталия Портякова