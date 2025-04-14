ФСБ: Украина вербует агентуру в Молдавии для совершения терактов в России

ФСБ заявила, что Молдавия с попустительства властей страны используется спецслужбами Украины для вербовки агентуры. Завербованных людей потом отправляют в Россию для совершения диверсий и терактов, утверждает российская спецслужба. Сегодня, 14 апреля, ФСБ сообщила о задержании двух граждан Молдавии, сотрудничавших с Украиной. Также в Самаре задержаны двое россиян, завербованных Украиной в Молдавии.

На опубликованных видео допроса молдаванин Евгений Курдоглу рассказал, что в 2024 году по заданию «сотрудника спецслужбы Украины», назвавшегося Александром, сделал несколько снимков. В частности, он фотографировал военную базу, проезд военной техники по Крымскому мосту и последствия удара ВСУ по железнодорожному парому. Позже ему дали координаты тайника, откуда он должен был отнести взрывное устройство на водонасосную станцию в Керчи.

Молдаванин Мариус Пруняну на допросе сообщил, что был завербован в январе 2023 года. Ему дали деньги на покупку машины, после чего в Молдавии мужчине передали «аккумулятор с какими-то бомбами». С его слов, ему дали задание заложить взрывные устройства в Волгограде и Саратове. Также молдаванин утверждает, что ему обещали предоставить пистолет для «устранения какой-то личности».

Помимо этого ФСБ показало кадры допроса Сергея Окрушко, арестованного за подрыв подстанции на Куйбышевском НПЗ. Он заявил, что в 2022 году уехал в Кишинев, где на остановке познакомился с мужчиной по имени Александр. Тот предложил ему устроиться на «серьезное предприятие» в России и передавать информацию об этом объекте. Окрушко устроился электриком на НПЗ в Самаре. С его слов, он в течение семи—десяти дней заносил взрывчатку на завод, после чего пытался уехать в Турцию.