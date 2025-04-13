Европейский антициклон порадует петербуржцев бесснежной погодой 13 апреля

Надежду на весну петербуржцам в воскресенье, 13 апреля, вернет гребень европейского антициклона, под влиянием которого в этот день будет формироваться погода в Северной столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам господина Леуса, в такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха будет находиться на уровне +9...+11 градусов.

Ветер западный, порывистый, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 762 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Дарья Астанина