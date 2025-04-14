Росимущество передало Куединскому округу земли для строительства школ

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало в собственность Куединского округа три земельных участка общей площадью 2,6 га. На этих площадках будут построены средние общеобразовательные школы, рассчитанные на 2 тыс. мест. Участки расположены в Фроловском сельском поселении и Куединском муниципальном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Активное развитие территорий в Пермском крае обусловило необходимость строительства новых образовательных учреждений, что поможет решить проблему нехватки мест, разгрузить существующие школы и создать комфортные условия для обучения детей», - отметили в ведомстве.