Свердловская область вошла в топ-4 по количеству детей мигрантов

В числе регионов, где насчитывается наибольшее количество детей мигрантов в России, оказалась Свердловская область. Она заняла четвертое место по этому показателю, первые три строки заняли Московская область, Москва и Санкт-Петербург, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Согласно данным Минпросвещения России, в Свердловской области оказалось 9,6 тыс. таких детей, при этом регионах-лидерах их значительно больше: в Московской области — 44 422 человека, в Москве — 25 963 человека, в Санкт-Петербурге — 19 622 человека. На текущий момент в Свердловской области, согласно перечню министерства, определено более 45 образовательных организаций, где дети мигрантов смогут пройти тестирование на знание русского языка.

К началу апреля свердловское министерство образования утвердило перечень учреждений, в которых будут проводить тестирование на знание русского языка для детей мигрантов. В Екатеринбурге пройти его можно будет в 14 организациях. Для его прохождения выделено 15 дат с 23 июня 2025 года по 16 мая 2026 года, с 10:00 до 16:00.

Напомним, с 1 апреля в Екатеринбурге принимать детей мигрантов в школы будут только после прохождения обязательного тестирования на знание русского языка. Как сообщила директор департамента образования администрации города Инна Гумбатова, в связи с этим количество детей иностранных граждан в школах города может уменьшиться.

Ирина Пичурина