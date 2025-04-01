Свердловский минобр рассказал, где будут тестировать детей мигрантов

Свердловское министерство образования утвердило перечень учреждений, в которых будут проводить тестирование на знание русского языка для детей мигрантов. В Екатеринбурге пройти его можно будет в 14 организациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге тестирование можно будет пройти в следующих учебных заведениях:

школа №25 (ул. Феофанова, 10);

школа №171 (ул. Крауля, 89);

школа №148 (ул. Бебеля, 50);

школа №170 (пр. Седова, 28);

школа №36 (ул. Малышева, 134);

лицей №159 (проезд Решетникова, 20);

школа №71 (ул. Новая 3);

школа №49 (ул. Машиностроителей, 26);

школа №44 (ул. Санаторная, 20);

школа №9 (ул. Восстания, 34)

Помимо этого, тестировать на знание русского языка в Екатеринбурге планируют центре психолого-медико-социального сопровождения «Речевой центр», школе-интернате «Эверест», екатеринбургской школе-интернате для детей, нуждающихся в длительном лечении, и центре психолого-медико-социального сопровождения «Эхо».

Всего тестирование будут проводить в 96 учреждениях в разных муниципалитетах Свердловской области. Для его прохождения выделено 15 дат с 23 июня 2025 года по 16 мая 2026 года, с 10 до 16 часов.

Напомним, с 1 апреля в Екатеринбурге принимать детей мигрантов в школы будут только после прохождения обязательного тестирования на знание русского языка. Как сообщила директор департамента образования администрации города Инна Гумбатова, в связи с этим количество детей иностранных граждан в школах города может уменьшиться.

Анна Капустина