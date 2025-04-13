Житель Белгородской области погиб при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по поселку Ракитное в Белгородской области. В результате погиб водитель грузового автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина скончался на месте от полученных ран.

Украинские военнослужащие регулярно обстреливают приграничные регионы России. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 30 боеприпасов и 78 БПЛА.

Ранее сегодня, 13 апреля, был ранен житель Грайворонского округа Белгородской области при атаке ВСУ. В городе Шебекино в результате удара дрона ранения получила местная жительница.