Жительница Шебекино получила ранения при ударе дрона

В городе Шебекино Белгородской области в результате удара дрона ВСУ ранения получила местная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. От детонации беспилотника посечен осколками автобус.

Когда именно произошла атака дрона, неизвестно, но сообщение о ней губернатор опубликовал в своем Telegram-канале около 10:00 мск. У пострадавшей женщины были диагностированы минно-взрывные травмы и осколочное ранение правой ноги.

Бойцы самообороны доставили женщину в Шебекинскую ЦРБ. «Для продолжения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует ее в городскую больницу №2 г. Белгорода»,— сообщил Вячеслав Гладков.