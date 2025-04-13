Один житель ранен в Белгородской области

В Грайворонском округе в районе села Глотово Белгородской области украинский БПЛА произвел сброс взрывного устройства. В результате атаки ранен один житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как написал господин Гладков в Telegram-канале, мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочное ранение левой руки. Он доставлен в медицинское учреждение. После необходимой помощи его переведут в больницу №2 города Белгорода.

Украинские военнослужащие регулярно обстреливают приграничные регионы России. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 30 боеприпасов и 78 БПЛА.