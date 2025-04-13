Две пермские команды играют с ЦСКА в решающих встречах

Пермские волейбольный и гандбольный клубы в своих решающих поединках сезона получили в соперники столичный ЦСКА и вчера провели первые поединки.

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«Пермские медведи» в 1/4 финального этапа Чемпионата России по гандболу среди мужских команд сезон 2024/2025гг на своей площадке добились ничейного результата 25:25. Следующая игра пройдет уже для подопечных Валентина Бузмакина в гостях.

Волейболисты «Кама» борются за третье место по итогам сезона в высшей лиге. Соперник так же армейский клуб. Два стартовых поединка пройдут в Подмосковье. Первый завершился со счетом 3: 1 в пользу ЦСКА и сегоднч там же пройдет повторная встреча.