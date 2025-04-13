Ремонтом ижевских дорог за 1,3 млрд рублей займутся местные подрядчики

Контракты на дорожный ремонт в Ижевске совокупной ценой чуть более 1,3 млрд руб. в 2025-м заключили с местными подрядчиками: дорожно-строительной компанией «Лидер» и организацией «Радонеж дорожные конструкции» (РДК), следует из трех размещенных 11 апреля на портале госзакупок договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Лидер» получил самый крупный контракт из указанных — на 830,6 млн руб. По данным kartoteka.ru, дорожная компания была зарегистрирована в Ижевске в феврале 2018-го. Ее учредителем и директором является Гандилян Апетнак. Чистая прибыль ООО в 2023-м выросла почти в 3 раза и составила 57,9 млн руб. при выручке 1,8 млрд.

РДК достались два дорожных контракта общей суммой 492 млн руб. Общество было зарегистрировано в Ижевске в апреле 2014-го. Учредителем компании указана Елена Кассихина, директором — Александр Завьялов. Чистая прибыль ООО за год увеличилась на 82,6% и составила в 2023-м 90,3 млн руб. при выручке 1,3 млрд.

Напомним, всего в 2025-м в городе планируется отремонтировать 29 дорожных объектов протяженностью 32,5 км. Финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и за счет средств республиканского бюджета превысит 3 млрд руб. Среди прочего, дорожный ремонт затронет Воткинское шоссе на участке от ул. Буммашевской до ул. Строителей, несколько зон ул. 10 лет Октября и ул. 50 лет ВЛКСМ, дорогу у ипподрома. Работы уже начались на южной набережной Ижевска.

В марте на дополнительный дорожный ремонт в Ижевске выделили 1,6 млрд руб. в 2025-2026 гг. Такое решение Госсовет республики принял 27 марта. Почти 60% городских дорог, обеспечивающих связь между районами, не отвечают нормативным требования. Кроме того, фиксируется низкое качество дорожного полотна и высокий трафик движения общественного транспорта по трассам.

Выделение дополнительных средств городу происходит на фоне кадровых перестановок в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства: Алексей Горбачев покинул пост главы миндортранса. И.о. министра транспорта республики стал экс-руководитель транспортного департамента мэрии Тольятти Геннадий Таранов. Эксперты связывают его назначение с попыткой региональных властей «перетрясти аппарат дорожного управления», однако сомневаются, что это приведет к серьезным изменениям.

Подробнее о назначении Геннадия Таранова читайте в материале «Дороги осилит патентующий».