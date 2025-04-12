Начался дорожный ремонт южной набережной Ижевска после дела о «пробитых колесах»

На южной набережной Ижевска начался дорожный ремонт: работы затронут всю дорогу на участке от пр. Дерябина до ул. Телегина протяженностью 3 км. О начале ремонта в Telegram сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, добавив, что часть работ финансируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», часть — за счет республики. Сейчас работники дорожной службы срезают старое покрытие, движение по южной набережной не перекрыто.

В конце января «Ъ-Удмуртия» писал, что не менее семи автомобилей пробили колеса на южной набережной. После этого на участке устранили «дефекты дорожного полотна», а на собственника дороги возбудили административное дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, до 300 тыс. руб. штрафа юрлицу).

Всего в 2025-м в городе планируется отремонтировать 29 дорожных объектов протяженностью 32,5 км, сообщил 11 апреля во «ВКонтакте» глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Финансирование из вышеуказанных источников превысит 3 млрд руб. Среди прочего, дорожный ремонт затронет Воткинское шоссе на участке от ул. Буммашевской до ул. Строителей, несколько зон ул. 10 лет Октября и ул. 50 лет ВЛКСМ, дорогу у ипподрома.

Напомним, на дополнительный дорожный ремонт в Ижевске выделили 1,6 млрд руб. в 2025-2026 гг. Такое решение Госсовет республики принял 27 марта. Почти 60% городских дорог, обеспечивающих связь между районами, не отвечают нормативным требования. Кроме того, фиксируется низкое качество дорожного полотна и высокий трафик движения общественного транспорта по трассам.

Выделение дополнительных средств городу происходит на фоне кадровых перестановок в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства: Алексей Горбачев покинул пост главы миндортранса. И.о. министра транспорта республики стал экс-руководитель транспортного департамента мэрии Тольятти Геннадий Таранов. Эксперты связывают его назначение с попыткой региональных властей «перетрясти аппарат дорожного управления», однако сомневаются, что это приведет к серьезным изменениям.

Подробнее о назначении Геннадия Таранова читайте в материале «Дороги осилит патентующий».