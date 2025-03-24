Дороги осилит патентующий

Отвечать за дорожное хозяйство Удмуртии назначили экс-руководителя транспортного департамента мэрии Тольятти, коммерсанта и изобретателя автоматизированной системы дорожного управления Геннадия Таранова. Кадровые перестановки в республиканском миндортрансе происходят на фоне массового недовольства жителей состоянием дорог. Эксперты связывают назначение с попыткой региональных властей «перетрясти аппарат дорожного управления», однако сомневаются, что это приведет к серьезным изменениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Миндортранс Удмуртии в качестве и.о. возглавил бывший руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии Тольятти Геннадий Таранов. О его назначении сообщил глава республики Александр Бречалов 22 марта на совещании по ремонту региональных и муниципальных трасс, пишет пресс-служба правительства Удмуртии.

«Алексей Горбачев (руководил региональным миндортрансом с 2017 года.— "Ъ-Удмуртия") покидает команду. С понедельника и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики будет Геннадий Таранов. У него большой опыт, профессиональный дорожник с акцентом на содержание дорог — от планирования до технологий реконструкции дорог»,— сказал господин Бречалов.

Глава региона добавил, что господину Таранову предстоит «пересобрать» все дорожное хозяйство, включая команду. По словам господина Бречалова, в республиканском миндортрансе сильные специалисты, но организация, планирование и контроль работ «оставляют желать лучшего». Геннадий Таранов приступил к исполнению обязанностей 24 марта.

Кадровые перестановки в дорожной команде республики происходят на фоне массового недовольства жителей качеством покрытий, ямами на трассах и работой подрядчиков. Глава Удмуртии поручил председателю правительства республики Роману Ефимову продолжать ежедневно докладывать о ситуации с дорожным ремонтом. Кроме того, премьер будет и дальше курировать исправление дорог Ижевска, поскольку муниципальная команда «не справилась с задачей».

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», новый и.о. министра транспорта Удмуртии Геннадий Таранов руководил соответствующим департаментом мэрии Тольятти в 2008-2012 гг. Как пишет «Волга ньюс», в 2012-м он написал заявление об увольнении по собственному желанию, поскольку получил предложение от «коммерческой структуры с хорошей зарплатой и условиями труда». Для вице-мэра Тольятти по горхозяйству Сергея Анташева это было «неожиданное заявление». Другой чиновник — первый вице-мэр автограда Алексей Бузинный добавил, что профессиональные качества Геннадия Таранова «не вызывали никаких нареканий».

Активист общественной организации «Общественный транспорт Самарской области» Андрей Василенко рассказал, что Геннадий Таранов за время руководства транспортным департаментом мэрии Тольятти «не дал окончательно умереть» местному троллейбусному управлению, находившемуся в «бедственном положении» (его слова приводит местное издание «Только что»). При этом господин Таранов «никак не воспринимал предложения экспертов по улучшению транспортной ситуации в городе».

После ухода из мэрии Тольятти, пишет издание, экс-чиновник стал заместителем гендиректора компании «Диверс Моторс Самара», реализующей немецкие автомобили.

По данным kartoteka.ru, Геннадий Таранов в 2004-м учредил в Самарской области ЗАО «САМТЕК» с уставным капиталом 10 тыс. руб. Организация — производитель и поставщик спецтехники и оборудования для ведения дорожного хозяйства — продолжает функционировать. Как указано на сайте компании, «САМТЕК» среди прочего поставляет емкости для хранения противогололедных реагентов в дорожно-эксплуатационные управления. «САМТЕКом» с 2008-го руководит Сергей Таранов.

В 2022-м в Тольятти было зарегистрировано ООО «САМТЕК» с Геннадием Тарановым в качестве гендиректора, а также ООО «ПРО-М», возглавляемое Иваном Геннадьевичем Тарановым. Последнее общество занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и прочих технических наук. Учредителем обеих организаций с 13 марта 2025-го является Ольга Геннадьевна Таранова.

Совокупная выручка трех организаций, по данным бухгалтерских отчетностей ФНС на kartoteka.ru, в 2023-м составила 44,1 млн руб. Чистая прибыль «ПРО-М» при этом превысила 1,7 млн, совокупный убыток обоих «САМТЕКов» за указанный период — чуть более 5 млн.

Также Геннадий Таранов является патентообладателем автоматизированной системы управления дорожным комплексом (АСУ). Она осуществляет комплексную обработку данных подсистем, в числе которых состояние дорожного покрытия и его температура, наличие гололеда, скорость и направление ветра, учет расходных материалов, ДТП, загруженность мобильных групп. После этого многоуровневая АСУ направляет дорожникам техзадание на устранение нарушений. Патент Геннадий Таранов зарегистрировал в декабре 2021 года.

Политтехнолог, заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин ижевского филиала Российского университета кооперации Максим Тенсин предположил, что привлечение новой фигуры является организационно-штатной попыткой «полностью перетрясти аппарат» дорожного управления в Удмуртии.

«Ситуация с дорогами критичная. Региональное министерство транспорта не выполняет свои полномочия, как должно: обеспечивать качественную приемку выполненных дорожных работ, заниматься претензионной деятельностью. В некоторых случаях проще снести все (вертикаль дорожного управления.— "Ъ-Удмуртия") до основания и построить заново, чем проводить бесконечный ремонт»,—добавил господин Тенсин.

Политтехнолог отметил, что кадровые перестановки в дорожной отрасли не приведут к особому результату. «Можно поставить руководить любого человека, но если у него нет ресурсов, нет квалифицированных кадров, то он не исправит ситуацию. В любом случае, я приветствую смену руководителя на человека, который не был связан с министерством, и сможет объективно и беспристрастно оценить профессиональную компетентность соответствующих должностных лиц»,— заключил Максим Тенсин.

Евгений Щепелев