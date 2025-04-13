Религиозная организация пытается узаконить здание мечети в Пильнинском округе

Местная религиозная организация мусульман села Старомочалеи в Пильнинском округе через суд намерена узаконить здание мечети. С соответствующим иском организация обратилась к администрации округа, говорится в карточке дела в Арбитражном суде Нижегородской области.

Площадь здания, которое числится самовольной постройкой, составляет 141 кв. м. Мечеть находится на улице Свободы, 33 в селе Старомочалеи. Организация хочет признать свое право собственности на объект.

Указано также, что ответчик не возражает относительно заявленных требований. Суд назначил рассмотрение иска на 7 мая 2025 года.

Галина Шамберина