МВД: мошенники похищают данные с «Госуслуг» под предлогом диспансеризации

Мошенники стали представляться сотрудниками поликлиник и предлагать пройти диспансеризацию, сообщили ТАСС в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД. Для записи на процедуры они просят код из СМС — он и является доступом к аккаунту на портале «Госуслуги».

В ведомстве уточнили, что злоумышленники могут продолжить мошенническую схему. После первого звонка раздается второй: там неизвестный сообщает гражданину, что его аккаунт взломан и для восстановления требуется позвонить в техподдержку.

Жертва мошенничества звонит по подложному номеру телефона, там ей советуют обратиться в Росфинмониторинг. В ходе финальной беседы гражданину говорят заполнить заявление и приложить к нему фото банковских карт, откуда потом начнутся списания средств. Для защиты от такого вида мошенничества МВД рекомендует использовать сложные пароли и двойную систему защиты.