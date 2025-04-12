Уволился первый заместитель из команды Владимира Цветова

Из администрации Пермского муниципального округа уволился первый с момента утверждения нового главы заместитель. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в мэрии, пост покинул Андрей Ермаков. Он курировал общие вопросы и ушел по собственному желанию. Новый замглавы будет представлен в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, этой весной новым главой Пермского муниципального округа была выбрана Ольга Андрианова, бывший замглавы Перми. Она сменила на этом посту Владимира Цветова. Из его команды среди заместителей посты сохраняют Татьяна Гладких, Вера Утемова и Алексей Норицын. Первым замом в новой команде стал Дмитрий Мясоедов и обычным замом — Мария Норина, в прошлом чиновники из пермской мэрии.