«Парма» заняла восьмое место в чемпионате Единой Лиги ВТБ

В заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги БК «Парма» на своей площадке сыграл с «Пари Нижний Новгород». В этом поединке решалось, кто из команд займет место выше в турнирной таблице и получит преимущество своего поля в плей-ин. Победу со счетом 90:79 в этой игре одержали гости.

Наиболее результативным игроком в составе пермского коллектива стал американский разыгрывающий защитник Стэнли Уиттакер. Ему удалось набрать 17 очков, сделать два подбора, отдать пять передач и совершить два перехвата.

«Пари НН» одержал 18-ю победу в 44 матчах и занимает 7-е место в таблице чемпионата. «Парма» с 18 победами и 26 поражениями — на 8-й строчке (в прошлом году - пятое). Теперь команды сыграют в плей-ин в ближайшую среду 16 апреля.