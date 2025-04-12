В Екатеринбурге состоялся премьерный показ фильма о перевале Дятлова

В Екатеринбурге в Доме Кино состоялся премьерный показ фильма режиссера Роберта Карапетян «Большая уральская тропа. Перевал Дятлова». Длительность фильма составила 30 минут, сообщили в официальной группе «Большая уральская тропа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Большая уральская тропа» Фото: «Большая уральская тропа»

«Наш фильм не связан с печально известной историей гибели группы Дятлова на Северном Урале. Но абстрагироваться от этой темы мы не смогли. Оказавшись на месте, где была установлена палатка, конечно, обсуждали эти события. Наш фильм о красоте уральской природы, о дружбе, о взаимовыручке, о пешем туризме и о масштабном проекте Большая уральская тропа, к которому присоединяются люди со всей страны», – сообщил режиссер Роберт Карапетян.

Фильм был создан совместно с телевизионным агентством «Скрытая камера» и АНО «Лаборатория внутреннего туризма».

Напомним, девять туристов группы Игоря Дятлова, состоящей из студентов УПИ, погибли в Свердловской области в феврале 1959 года на горе Холатчахль. О причинах их гибели выдвинуты разные версии. Среди них: нападение малочисленного народа манси или дикого животного; падение части экспериментальной ракеты; сход лавины.

В интервью «Ъ-Урал» начальник регионального экспертно-криминалистического центра Андрей Костин рассказал о расследовании таинственной гибели группы Дятлова. По его словам, в 2019 году возобновлялось расследование уголовного дела по факту гибели девяти туристов. Одной из версий гибели студентов стал сход лавины. Однако новые данные опровергли данное развитие событий.

Мария Шараева