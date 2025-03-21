В Пятигорске арестовали школьника, подозреваемого в убийстве парня

Суд удовлетворил ходатайство следователя СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве. Подросток будет находиться под стражей до 18 мая 2025 года, сообщает Следком Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие по делу ведет следователь отдела по городу Пятигорск. Расследование продолжается, и ход дела находится под контролем руководства следственного управления.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал уже о трагедии, случившейся в одном из парков Пятигорска. В ходе бытового конфликта, был убит 20-летний парень. Предполагаемым убийцей мог стать местный 14-летний школьник.

Николай Аксенов