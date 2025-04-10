Бастрыкин затребовал новый доклад об убийстве 20-летнего парня в Пятигорске

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о расследовании убийства 20-летнего парня в парке Пятигорска. По этому уголовному делу задержан второй несовершеннолетний фигурант, третий находится в розыске, сообщает пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому подготовить новый отчет с последними подробностями.

Ранее глава СК РФ взял дело на контроль и требовал установить всех причастных к преступлению. Исполнение нового поручения также контролирует центральный аппарат ведомства.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» в марте 2025 года в одном из городских парков группа подростков избила молодого человека, нанеся ему тяжелую травму головы. После избиения 14-летний участник нападения задушил потерпевшего.

Николай Аксенов