Рестораны занялись выпечкой

Шоколадная копия храма, яйца Фаберже с гранатовой россыпью и куличи с цветущей сакурой — столичные кондитеры активно принимают заказы на предстоящие пасхальные выходные. Готовятся к православному празднику не только верующие россияне, но и ритейл.

“Ъ FM” выяснил, как изменилось меню кондитерских в 2025 году:

Udcкафе: «"Сет светлой Пасхи" представляет собой куличи на выбор — символ пасхи или пение птиц. С ним идут кейк-попс "Радость", творожная пасха, набор из четырех капкейков и восемь пасхальных яиц. Стоимость — 5, 3 тыс. руб. По содержанию все наборы одинаковые, а внешнее оформление разное. Много интересных и красивых куличей, например, "Весенний сад" или "Вдохновение" с поздравительной печатной надписью на шоколадной глазури». Ресторан Ikura: «У нас можно оформить предзаказ на пасхальные куличи. Дизайн очень красивый, неклассический. Они выполнены в японском стиле, с украшениями в виде сакуры или статуэток. Каждая деталь кулича съедобна. Кулич с сакурой стоит 6,9 тыс. руб., со статуэткой — 4,9 тыс. руб. Кафе «Пушкин»: «Из новых в этом году есть очень вкусный кулич — панеттоне с шоколадным кремом, он украшен золотом, шоколадом, цукатами из апельсина сверху. Цена — 11,5 тыс. руб. Также можем предложить из нового: у нас была раньше классическая пасха, сейчас появилась пасха с вишней. Как сообщали СМИ, кондитерские в 2025 году начали продавать и отдельные части пасхального хлеба. Верхушки куличей без бисквита, а именно глазурь, покрытую посыпкой, можно приобрести примерно за 700 руб.

Но некоторые заведения предлагают престижные большие наборы для праздника, рассказала гастрожурналист Анна Батурина: «Пасху в этом году в ресторанах отмечают на широкую ногу. Заведения уже принимают заказы на куличи, пасхи и праздничные корзины. Причем цены на некоторые приближаются к космическим. Например, пасхальная корзина в кондитерской-кафе "Пушкин" стоит 105 тыс. руб. В нее входят пять куличей, 24 пасхальных яйца, мармелад, помадка, пряник, шоколад и декоративные зайцы. Рестораны пытаются удивить москвичей. В "Чудо-Юдо" кулич невероятного лавандового цвета продается за 1,5 тыс. руб.

В мексиканском Casa Agave пасхальные угощения в виде Мачу-Пикчу за 9,8 тыс. руб. А в Mr. Lee Аркадия Новикова кулич прячут в шоколадной матрешке за 37 тыс. руб. Очень популярны итальянские панеттоне. Они отличаются от куличей более тягучим, пористым и влажным тестом. Шоколадный или фисташковый можно заказать в SAGE. Во Florentini в панеттоне добавляют вяленую грушу, а в Lumicino готовят на манер конфет Ferrero Rocher. Фишка этого года — сочные куличи с жидким центром. С разными начинками они есть в La Raquette Bistro, Skrepka и Mates».

Кондитерская Kalabasa предлагает к Пасхе, помимо традиционного ассортимента, винтажные фарфоровые и мельхиоровые блюдца, латунные подсвечники и стильные свечи. Ресторан «Матрешка» придерживается традиционных взглядов на православный праздник, говорит его шеф-повар Влад Пискунов. По его словам, особой прибыли заведениям Пасха не приносит: «Мне, честно говоря, не нравится, когда мы Пасху превращаем в фестиваль кексов и шоколадных зайцев. Мало того, что из Масленицы сделали фестиваль блинов, теперь еще из Пасхи фестиваль куличей.

У нас обычный ресторанный красивый кулич. Сейчас все они делаются по традиционному итальянскому рецепту панеттоне, вертикальные формовые. Потому что традиционный русский кулич — это совсем не то, что мы сейчас с вами представляем. Украшаем: цветы из крема, три шоколадных яйца. В 2025-м наш кулич стоит 6,9 тыс.руб.

Пасха — религиозный праздник, прежде всего для тех, кто постился. Для тех, кто не постился, это фестиваль кексов. Вообще, праздники особой прибыли не приносят. На куличах, конечно, зарабатывают, но это разовая вспышка. Люди придут отмечать Пасху. Ожидаем увеличение выручки за счет того, что заканчивается Великий пост».

Как ранее писали СМИ, в РПЦ разрешили россиянам освящать в Пасху и дубайские куличи. В состав теста для пасхального хлеба помимо традиционных ингредиентов, входят фисташковая мука, лепестки фисташки и шоколад.

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Анна Кулецкая