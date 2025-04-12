Лавров заявил о готовности Москвы помочь в заключении мира между Баку и Ереваном

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на полях Антальского дипломатического форума. Господин Лавров заявил о готовности Москвы помочь в нормализации отношений Баку и Еревана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kaan Soyturk / Reuters Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Во время встречи министры рассмотрели укрепление союзнического взаимодействия и стратегического партнерства. Также обсуждался график совместных мероприятий, включая приезд президента Азербайджана Ильхама Алиева на парад Победы в Москве в нынешнем году.

«Подтверждена готовность содействовать процессу азербайджано-армянской нормализации и выходу на заключение мирного договора. Подчеркнута необходимость реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020–2022 годов»,— сказано в пресс-релизе российского ведомства.

Азербайджанские власти в числе условий для подписания мирного соглашения называли роспуск Минской группы ОБСЕ и изменение конституции Армении. Глава МИД Азербайджана сегодня, 12 апреля, также встретился в Анталье с коллегой из Армении Араратом Мирзояном. Стороны договорились продолжать диалог.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».