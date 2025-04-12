Армения и Азербайджан договорились продолжить мирные переговоры

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели переговоры на полях дипломатического форума в Анталье. Стороны подтвердили намерение продолжать диалог по урегулированию отношений. Об этом сообщили в МИД Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Стороны обсудили текущее положение дел в процессе нормализации после завершения работы над текстом соглашения о мире и в установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном»,— говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял 2 апреля, что Баку не выдвигал дополнительных требований к Еревану для подписания мирного договора. При этом азербайджанские власти все еще ждут выполнения условий, о которых было заявлено еще до согласования документа,— роспуска Минской группы ОБСЕ и изменения конституции Армении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».