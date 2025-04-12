В поселке Ударник временно ограничили подачу воды из-за аварийных работ

В субботу, 12 апреля, в поселке Ударник под Новороссийском введено временное ограничение водоснабжения в связи с устранением утечки на сетях. Работы ведутся в зоне улицы Ударник, ожидаемое завершение — до 17:00, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С утра 12 апреля водоснабжение приостановлено в зоне №26, ограниченной улицами Мира, Октябрьская, Ударник, Лесная, Первомайская и Летняя. По данным муниципального предприятия, ориентировочное время завершения восстановительных работ составляет 17:00.

На время проведения ремонта подвоз воды будет организован автоцистернами по заявкам жителей. Администрация района и Водоканал призвали сохранять спокойствие, отметив, что чрезвычайной ситуации не прогнозируется.

«По окончании работ водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Приносим извинения за временные неудобства»,— говорится в официальном уведомлении предприятия.

Мария Удовик