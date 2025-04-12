Украинские спортсменки отказались пожимать руки россиянкам

Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались пожимать руки россиянкам Майе Дорошко и Татьяне Гайдай на турнире по синхронному плаванию в рамках Кубка мира в Египте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Россиянки заняли первое место в технической программе в дуэтах. Украинские спортсменки расположились на втором месте. Отставание от лидера составило шесть баллов. Украинские спортсменки также не стали участвовать в совместной с россиянками фотосессии.

Такое поведение не является редкостью для украинских спортсменов. В частности, в апреле 2023 года украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась пожимать руку россиянке Анне Калинской после матча на Charleston Open. В 2024 году после того как украинская теннисистка пожала руку российской коллеге, Федерация тенниса Украины и ее отец назвали этот шаг ошибкой.