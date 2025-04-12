Свердловский следственный райотдел СУ СКР возглавит руководитель из Нытвы

Руководителем следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю может быть назначен Валерий Медянцев, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. По их данным, исполняющий обязанности руководителя отдела Андрей Титовец уволился из структуры СКР в связи с выходом на пенсию. Майор юстиции Медянцев сейчас возглавляет межрайонный Нытвенский следственный отдел. Валерий Медянцев служит в органах СКР с 2012 года, в разное время работал в Александровске, Мотовилихинском районе Перми, был замруководителя следственного отдела по Индустриальному району. Нытвенский межрайонный следственный отдел он возглавляет с ноября 2022 года.