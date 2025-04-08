Геннадий Таранов о дорогах Ижевска: всеми силами минтранса включились в работу

Главной задачей дорожного ремонта в Ижевске на данный момент является диагностика участков, заявил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов во время комиссионного объезда по улицам Чугуевского, Партизанской и Областной. Как пишет пресс-служба горадминистрации, завершается обследование дорог, включенных в перечень сверх первоначального плана на 2025-й.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«По Ижевску запланирован большой объем работ. По первому списку — 15 участков дорог, по второму — столько же. Если мы выдержим темп на следующие годы, то, я думаю, через 2-3 года очень сильно ситуация поменяется»,— сказал господин Таранов. Руководитель регионального миндортранса добавил, что в работу включились «всеми силами» дорожного ведомства.

«Что касается объектов из утвержденного перечня, будем постоянно выезжать, контролировать процессы подготовки к старту ремонтов. Прямо сейчас идет очистка системы ливневой канализации — это обязательный вопрос до начала работ»,— добавил и.о. министра. Сейчас расчистка ливневок ведется по всему городу.

Напомним, на дополнительный дорожный ремонт в Ижевске выделили 1,6 млрд руб. в 2025-2026 гг. Такое решение Госсовет республики принял 27 марта. Почти 60% городских дорог, обеспечивающих связь между районами, не отвечают нормативным требования. Кроме того, фиксируется низкое качество дорожного полотна и высокий трафик движения общественного транспорта по трассам.

Выделение дополнительных средств городу происходит на фоне кадровых перестановок в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства: Алексей Горбачев покинул пост главы миндортранса. И.о. министра транспорта республики стал экс-руководитель транспортного департамента мэрии Тольятти Геннадий Таранов. Эксперты связывают его назначение с попыткой региональных властей «перетрясти аппарат дорожного управления», однако сомневаются, что это приведет к серьезным изменениям.

Подробнее о назначении Геннадия Таранова читайте в материале «Дороги осилит патентующий».