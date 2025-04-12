Azur Air заменит борт для рейса из Сочи в Таиланд после 37-часовой задержки

Пассажиры рейса ZF-2967 авиакомпании Azur Air вылетят из Сочи в Пхукет с опозданием почти в полтора суток. После возврата самолета в аэропорт вылета по техническим причинам перевозчик принял решение заменить борт. Новый вылет запланирован на утро 12 апреля, сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Вылет из Сочи на резервном воздушном судне планируется 12 апреля в 10:40 по местному времени. Расписание сформировано с учетом нормативного времени отдыха экипажа после перегонного рейса»,— пояснили в авиакомпании.

Рейс ZF-2967 из Сочи в Пхукет должен был вылететь 10 апреля в 21:30. Однако в аэропорту сообщили, что самолет отправился только 11 апреля в 18:18. Спустя час стало известно, что борт вернулся обратно по техническим причинам.

Авиакомпания объяснила задержку сильным попутным ветром в Сочи, который усложнял взлет широкофюзеляжного самолета. Для выполнения рейса была запланирована дополнительная посадка в Минеральных Водах для дозаправки.

Рейс стал единственным в аэропорту Сочи, вылет которого был отложен на столь продолжительное время. Остальные рейсы в обозначенный период обслуживались штатно.

Мария Удовик