За ночь над российскими регионами сбили 36 беспилотников

Системы ПВО перехватили и уничтожили 36 БПЛА над пятью российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

18 БПЛА были сбиты над Курской областью, 13 — над Ростовской. По два беспилотника сбили над Орловской и над Белгородской областями. Один дрон уничтожили над Краснодарским краем.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что пострадавших и разрушений на земле нет. Экстренные службы ведут проверки на местах происшествий. Также за эту ночь в регионе дважды объявлялась ракетная опасность. «Участившиеся в последнее время провокации противника не достигнут своей цели»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что налет БПЛА отбили в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах. Предварительно, разрушений нет, написал он. Информация уточняется.