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ВСУ беспилотниками атаковали Ростовскую область

Системы ПВО сбили несколько БПЛА над территорией Ростовской области. Об атаке, которая произошла минувшей ночью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Налет БПЛА отразили в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах. Предварительно, разрушений на земле нет. Информация о последствиях произошедшего уточняется, добавил губернатор в Telegram-канале.

Накануне, 11 апреля, Минобороны сообщало, что системы ПВО уничтожили девять БПЛА над Ростовской областью. Еще четыре были сбиты над Курской. Атака длилась полчаса — с 22:00 до 22:30.

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