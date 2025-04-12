ВСУ беспилотниками атаковали Ростовскую область

Системы ПВО сбили несколько БПЛА над территорией Ростовской области. Об атаке, которая произошла минувшей ночью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Налет БПЛА отразили в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах. Предварительно, разрушений на земле нет. Информация о последствиях произошедшего уточняется, добавил губернатор в Telegram-канале.

Накануне, 11 апреля, Минобороны сообщало, что системы ПВО уничтожили девять БПЛА над Ростовской областью. Еще четыре были сбиты над Курской. Атака длилась полчаса — с 22:00 до 22:30.