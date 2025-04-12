Келлог объяснил свое предложение поделить Украину, как Берлин

Спецпосланник президента США генерал Кит Келлог заявил, что The Times исказила его слова о вводе англо-французского контингента на территорию Украины. Газета написала, что господин Келлог предложил поделить Украину между Россией и западными странами на зоны влияния, «как Берлин после Второй мировой войны».

«Я говорил о силах по обеспечению устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. Обсуждая вопрос о разделении, я имел в виду районы или зоны ответственности сил союзников. Я не имел в виду разделение Украины»,— написал господин Келлог в соцсети X.

По замыслу господина Келлога, который он изложил в интервью The Times, российские войска могут контролировать восточную часть Украины, а англо-французский контингент может разместиться к западу от реки Днепр.