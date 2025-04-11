Житель Курской области погиб при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником село Ольговка Кореневского района Курской области. В результате удара по автомобилю погиб находившийся в нем 24-летний житель. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.

Водитель автомобиля не пострадал. Глава региона призвал жителей не возвращаться в приграничье, пока там не станет безопасно. Он заявил, что ВСУ продолжают попытки атаковать российскую инфраструктуру и мирных жителей.

ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года. Они заняли город Суджу. В январе Минобороны сообщило, что украинские войска были вынуждены начать отступление. 13 марта военное ведомство сообщило об освобождении Суджи. Во вторник, 8 апреля, Александр Хинштейн заявил о скором разгроме ВСУ в регионе.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».