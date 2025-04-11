Главные новости 11 апреля. Ростов-на-Дону и область

Ростовская-на-Дону городская Дума согласовала назначение Александра Шанько на должность директора городского Департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО). Решение о согласовании было принято сегодня на 32-м заседании Думы.

Также Дума назначила председателем Контрольно-счётной палаты Ростова-на-Дону Ирину Радюхину.

Кроме того, в Гордуме Ростова признали проблемы с внедрением раздельного сбора ТКО в городе.

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» объявил, что в мае из Таганрога в Симферополь начнет ходить новый поезд. Поезд «Таврия» будет следовать через Ростов-на-Дону и ходить через день. Первый рейс из Таганрога отправится 25 мая.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев заявил, что компания «Форвард Энерго» (бывший финский энергетический концерн Fortum) прорабатывает вопрос строительства новых ветропарков в Белокалитвинском и Кагальницком районах.

Глава Ростова Александр Скрябин подписал постановление об окончании отопительного периода 2024-2025 годов. Батареи отключат с 15 апреля.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь внес в местное Законодательное собрание проект закона о расширении возможностей использования регионального материнского капитала. Глава региона предложил направлять средства на первоначальный взнос по жилищным кредитам сразу после рождения ребенка и на лечение детей до 23 лет.