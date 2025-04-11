В Гордуме Ростова признали проблемы с внедрением раздельного сбора ТКО в городе

Остаётся нерешённой проблема внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом было заявлено на состоявшемся сегодня 32-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос о работе Администрации города по исполнению решения Думы «О принятии «Правил организации обращения с отходами производства и потребления в городе Ростове-на-Дону».

Как было отмечено в ходе заседания, в соответствии с соглашением с министерством ЖКХ Ростовской области региональный оператор по вывозу мусора ООО «Экоцентр» был обязан обеспечить поэтапное внедрение раздельного сбора бытового мусора в Ростове.

Однако, пока система не работает. Лишь фирмы-переработчики пластиковых отходов за счёт собственных средств устанавливают накопители (сетчатые бункеры) для сбора этого вида отходов на площадках накопления ТКО. В настоящее время такими накопителями оснащены 150 площадок.

Сергей Иванов