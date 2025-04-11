На Дону рассмотрят расширение программы регионального маткапитала

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь внес в местное Законодательное собрание проект закона о расширении возможностей использования регионального материнского капитала. Глава региона предложил направлять средства на первоначальный взнос по жилищным кредитам сразу после рождения ребенка и на лечение детей до 23 лет, сообщает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Согласно документу, с момента рождения третьего или последующих детей семьи смогут направлять средства маткапитала на уплату первоначального взноса при оформлении кредитов на приобретение или строительство жилья. Кроме того, законопроект увеличивает возрастной порог детей, на лечение которых допустимо тратить маткапитал, с 18 до 23 лет при условии их очного обучения.

Депутаты регионального парламента рассмотрят инициативу на одном из ближайших заседаний.

С 2012 года в Ростовской области выдано свыше 59 тыс. сертификатов регионального материнского капитала. Улучшение жилищных условий остается одним из наиболее востребованных направлений использования этих средств.

Николай Аксенов