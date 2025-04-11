Кикшеринговым компаниям в Екатеринбурге пригрозили расторжением договоров

Прокуратура Екатеринбурга провела совещание с представителями Госавтоинспекции, администрации города и кикшеринговых компаний по вопросу безопасного использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Кикшеринговые компании были предупреждены о возможности расторжения соглашений в случае нарушений правил использования электросамокатов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, за 2024 год зарегистрировано 94 ДТП с участием арендуемых электросамокатов, в которых пострадали 98 человек, в том числе 33 ребенка, и один человек погиб. В текущем году уже произошло 2 ДТП, а рост числа ДТП составил более 30%.

Напомним, 7 апреля, в Екатеринбурге в результате ДТП при участии автомобиля и самоката, скончался самокатчик. Это случилось на улице Маршала Жукова, напротив дома №13. Личность самокатчика устанавливается.

Прокуратура потребовала усилить взаимодействие при проведении рейдов по выявлению нарушителей, привлекать их к административной ответственности и применять санкции (штрафы, блокировка аккаунтов). Администрации города поручено усилить контроль за исполнением соглашений с кикшеринговыми компаниями.

«Кикшеринговые организации предупреждены об ответственности за предоставление услуг с нарушением Правил использования средств индивидуальной мобильности на территории Екатеринбург вплоть до расторжения соглашений с органом местного самоуправления»,— отметили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура отметила необходимость проведения образовательными учреждениями профилактических бесед с несовершеннолетними о безопасности при использовании СИМ.

Ранее Екатеринбуржцы проголосовали за полный запрет СИМ на территории города в рамках опроса на портале «Госуслуги». В администрации города намерены найти «сбалансированное решение», учитывающее интересы всех участников дорожного движения. Глава города Алексей Орлов заявил о планах увеличения количества зон, на которых использование электросамокатов будет запрещено.

Полина Щуцкая