Росстат повысил оценку роста ВВП в 2024 году до 4,3%

Росстат пересмотрел оценку роста ВВП России по итогам 2024 года. Согласно обновленным данным, темпы роста экономики составили 4,3%. Предыдущая оценка была на уровне 4,1%.

Рост экономики в четвертом квартале 2024 года достиг 4,5%. Объем ВВП за прошлый год составил в текущих ценах 201,15 трлн руб. Индекс-дефлятор ВВП относительно цен 2023 года составил 9,3%.

В Росстате объяснили рост оценки ВВП уточнением данных об индексе объема валовой добавленной стоимости отрасли «Строительство». По сравнению с предыдущей оценкой он увеличился на 2,5%. Уточнены также данные о налогах на продукты (+0,9%).

Доля оплаты труда в 2024 году относительно года ранее увеличилась с 41,7% до 43,9% в структуре ВВП по источникам доходов. Доля чистых налогов на производство и импорт уменьшилась с 8,7% до 7,7%. Доля валовой прибыли уменьшилась с 49,6% до 48,4%.

По данным Минэкономики, ВВП России увеличился в январе на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В феврале Центробанк повысил ориентир по росту ВВП в 2025 году с 0,5–1,5% до 1–2%.

О росте ВВП в 2025 году — в материале «Ъ» «Экономика РФ стремится к росту на 3% в год».