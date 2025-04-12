В Казани проведут капитальный ремонт общежития КГМА за 396 млн рублей
Казанская государственная медицинская академия (КГМА) проведет капитальный ремонт здания общежития № 2, расположенного на улице Галеева. Начальная стоимость контракта составляет 396,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
В рамках ремонта планируется провести общестроительные работы, ремонт крыши, отверстий, а также обновление систем канализации, отопления и водоснабжения.
Кроме того, запланированы работы по электромонтажу, благоустройству территории, ремонту фасада, вентиляции, кондиционирования и установке современных систем пожаротушения. Также будет обновлена инфраструктура наружных электроснабжения, сетей связи и водоотведения.
Финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.