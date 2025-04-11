Глава Минобороны ФРГ назвал недостижимым мир на Украине в ближайшем будущем

Исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус заявил, что завершение российско-украинского конфликта в ближайшем будущем недостижимо. По этой причине союзники должны обеспечить Украину необходимым оружием, отметил господин Писториус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны ФРГ Борис Писториус

Фото: Annegret Hilse / Reuters Министр обороны ФРГ Борис Писториус

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Мы должны признать, что мир на Украине, по-видимому, недостижим в ближайшем будущем», — сказал Борис Писториус после встречи в формате «Рамштайн» в Брюсселе (цитата по USNews). Он напомнил, что Бундестаг уже одобрил выделение €11 млрд на помощь Украине. Средства рассчитаны на военные поставки до 2029 года.

Вместе с тем Борис Писториус исключил отправку Киеву дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. «Как вы знаете, Германия уже предоставила четыре полноценные системы Patriot. На данный момент мы не можем предоставить больше, поскольку ждем поставок от Raytheon в ближайшие годы, которые начнутся только в 2027 году, если я правильно помню»,— пояснила и. о. министра обороны ФРГ.

Министр обороны Великобритании Джон Хили по итогам заседания в Брюсселе сообщил, что союзники договорились направить Украине военную помощь на €21 млрд. Лондон в 2025 году предоставит Киеву рекордную по объемам военную помощь в размере 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,9 млрд).

О помощи Украине со стороны Европы — в материале «Ъ» «Коалиция желающих определяется с форматом».

Лусине Баласян