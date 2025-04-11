Пашу Техника похоронили в Подмосковье

Рэпера Павла Ивлева (Пашу Техника) похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Музыкант умер 4 апреля в больнице на Пхукете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Попрощаться с исполнителем пришли несколько тысяч человек. Среди них — родные Паши Техника, бывшая жена рэпера Карина Мельничук (Ева Карицкая) и директор Марк Яровный.

Церемония прощания прошла в храме Петра и Павла в Лефортово. В какой-то момент возле храма началась давка. Часть людей вышла на дорогу, их стала теснить полиция. Люди скандировали имя артиста и поднимали вверх красные гвоздики. По информации «РИА Новости», задержаны не менее пяти человек. Основателя проекта «Выжившие» Максима Урядова задержали за запуск дрона над толпой.