В Москве завершилась церемония прощания с Пашей Техником

В храме Петра и Павла в Лефортово завершилась церемония прощания с рэпером Павлом Ивлевым (Пашей Техником). Гроб с артистом вынесли из храма и поставили в катафалк. Автомобиль направился на Николо-Архангельское кладбище, где пройдут похороны. В церемонии прощания участвовали несколько тысяч человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Церемония началась в 12:00 мск. Пока она проходила в закрытом формате, с рэпером попрощались его родные и близкие. Панихида завершилась около 15:00 мск.

В какой-то момент возле храма началась давка. Часть людей вышла на дорогу, их стала теснить полиция. По данным «РИА Новости», задержаны не менее пяти человек. Основателя проекта «Выжившие» Максима Урядова задержали за запуск дрона над толпой.

Павел Ивлев умер 4 апреля в больнице на Пхукете. Туда его доставили в бессознательном состоянии с поражением легких, 27 марта его ввели в искусственную кому. В больницу он попал в результате употребления наркотиков.