Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве завершилась церемония прощания с Пашей Техником

В храме Петра и Павла в Лефортово завершилась церемония прощания с рэпером Павлом Ивлевым (Пашей Техником). Гроб с артистом вынесли из храма и поставили в катафалк. Автомобиль направился на Николо-Архангельское кладбище, где пройдут похороны. В церемонии прощания участвовали несколько тысяч человек.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Церемония началась в 12:00 мск. Пока она проходила в закрытом формате, с рэпером попрощались его родные и близкие. Панихида завершилась около 15:00 мск.

В какой-то момент возле храма началась давка. Часть людей вышла на дорогу, их стала теснить полиция. По данным «РИА Новости», задержаны не менее пяти человек. Основателя проекта «Выжившие» Максима Урядова задержали за запуск дрона над толпой.

Павел Ивлев умер 4 апреля в больнице на Пхукете. Туда его доставили в бессознательном состоянии с поражением легких, 27 марта его ввели в искусственную кому. В больницу он попал в результате употребления наркотиков.

Фотогалерея

Прощание с Пашей Техником

Предыдущая фотография
Прощание прошло в храме Петра и Павла в Лефортово

Прощание прошло в храме Петра и Павла в Лефортово

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В церемонии участвовали несколько тысяч человек

В церемонии участвовали несколько тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук) после церемонии

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук) после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пианист, сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин (справа)

Пианист, сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор рэпера Марк Яровский (в центре)

Директор рэпера Марк Яровский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Желающие попрощаться с рэпером у храма

Желающие попрощаться с рэпером у храма

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фанат Паши Техника в маске гориллы

Фанат Паши Техника в маске гориллы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На прощании с рэпером были задержаны как минимум пять человек

На прощании с рэпером были задержаны как минимум пять человек

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники церемонии у входа в храм

Участники церемонии у входа в храм

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 9

Прощание прошло в храме Петра и Павла в Лефортово

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В церемонии участвовали несколько тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук) после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пианист, сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор рэпера Марк Яровский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Желающие попрощаться с рэпером у храма

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фанат Паши Техника в маске гориллы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На прощании с рэпером были задержаны как минимум пять человек

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники церемонии у входа в храм

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все