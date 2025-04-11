Дацюк, Голышев и Трямкин сыграют в Екатеринбурге в матче памяти Федора Малыхина

В Екатеринбурге 13 апреля на «УГМК Арене» состоится матч памяти Федора Малыхина, воспитанника уральского хоккея и экс-капитана «Автомобилиста», сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с Федором Малыхиным

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Церемония прощания с Федором Малыхиным

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В товарищеском поединке примут участие друзья и бывшие одноклубники Федора Малыхина, юные хоккеисты школы «Спартаковец» и игроки адаптивного спортивного клуба «Космос».

На лед выйдут олимпийские чемпионы Павел Дацюк и Иван Телегин, ветераны уральского хоккея Алексей Симаков, Алексей Булатов, Игорь Лукиянов, Георгий Мишарин и Андрей Субботин. Кроме того, в матче примут участие действующие игроки «Автомобилиста» — Анатолий Голышев, Никита Трямкин, Степан Хрипунов, Алексей Бывальцев, Кирилл Воробьёв и Данил Романцев.

Матч начнется в 15:00. Вход на на игру будет свободный. Дружеский поединок пройдет в формате три периода по 30 минут «грязного» времени.

Напомним, в марте прошла церемония прощания с Федором Малыхиным, который скончался в возрасте 34 лет. Его похоронили на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Церемонию посетили более 100 человек.

Полина Щуцкая