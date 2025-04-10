На «УГМК Арене» пройдет матч памяти экс-капитана «Автомобилиста» Федора Малыхина

В воскресенье, 13 апреля, в Екатеринбурге на «УГМК Арене» состоится матч памяти бывшего капитана ХК «Автомобилист» Федора Малыхина, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вход на матч свободный, начало назначено на 15:00. Дружеский поединок пройдет в формате три периода по 30 минут «грязного» времени. «На лед выйдут друзья и бывшие одноклубники Федора, юные хоккеисты родной для Малыхина школы "Спартаковец", ветераны нашего клуба, а также игроки "Автомобилиста", многие из которых дружили с Федором, играли с ним вместе за наш клуб, либо выходили против него на лед»,— сказано в сообщении.

Федор Малыхин был воспитанником местной хоккейной школы «Спартаковец». В 2011 году дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста», где забросил 37 шайб. Он выступал за клубы «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». В сезоне 2017-2018 годов в составе «Ак Барса» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина. В 2023 году он объявил о завершении карьеры.

Напомним, в марте прошла церемония прощания с Федором Малыхиным, который скончался в возрасте 34 лет. Его похоронили на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Церемонию посетили более 100 человек.

Ирина Пичурина