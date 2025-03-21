В Екатеринбурге простились с экс-капитаном «Автомобилиста» Федором Малыхиным

В Доме прощания «Вознесение» в Екатеринбурге прошла церемония прощания с бывшим капитаном ХК «Автомобилист» Федором Малыхиным, который скончался в возрасте 34 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с хоккеистом Федором Малыхиным в Доме прощаний "Вознесение"

Фото: Коммерсантъ Церемония прощания с хоккеистом Федором Малыхиным в Доме прощаний "Вознесение"

Фото: Коммерсантъ

Церемонию посетили более 100 человек, в том числе министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин и олимпийский чемпион Павел Дацюк.

Бывшего капитана «Автомобилиста» похоронят на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

Федор Малыхин был воспитанником местной хоккейной школы «Спартаковец». В 2011 году дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста», где забросил 37 шайб. Он выступал за клубы «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». В сезоне 2017-2018 годов в составе «Ак Барса» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина. В 2023 году он объявил о завершении карьеры.

Полина Щуцкая